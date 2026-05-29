Путин: Россия будет вынуждена свернуть интеграцию с Арменией при вступлении в ЕС

Если Армения решит выйти из ЕАЭС, России придётся полностью прекратить всё сотрудничество с Ереваном в сфере экономической интеграции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане по итогам визита в Казахстан.

«Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счёту, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов [в ЕАЭС], свернуть», — сказал российский лидер, говоря о возможном переходе Армении на стандарты ЕС.

Армения находится в остром геополитическом кризисе: в марте 2025 года парламент инициировал вступление в ЕС, что противоречит членству страны в ЕАЭС (с 2015 года), запрещающему самостоятельные торговые соглашения с третьими странами. Москва и другие члены ЕАЭС требуют от Армении референдума для выбора между союзами. Премьер Никол Пашинян пытается усидеть на двух стульях, но партнёры по ЕАЭС считают это невозможным.