Путин допустил рост железнодорожных тарифов для Армении при выходе из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС тарифы на железнодорожные перевозки по территории РФ придётся повысить.

По его словам, сейчас для Армении действуют внутренние российские тарифы, однако при изменении статуса страны их придётся поднять до уровня, применяемого для государств СНГ. Путин также отметил, что в таком случае неизбежным станет возвращение разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков.

Также Путин заявил, что выход Армении из Евразийского экономического союза лишит республику преимуществ соглашений о свободной торговле. По словам российского лидера, участие Еревана в этих договорённостях будет прекращено, а экономические условия придётся пересматривать.