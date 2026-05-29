Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 16:14

Путин с иронией спросил, куда пойдёт армянское вино, если страна выйдет из ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин с иронией прокомментировал возможный выход Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в Евросоюз. Президент РФ задал риторический вопрос: куда в таком случае пойдёт армянское вино.

«Путин: Куда пойдёт армянское вино? В Испанию? Францию? Португалию? Куда?», — сказал он.

Подразумевается, у этих стран и без Армении полно своих вин.

Путин: Россия будет вынуждена свернуть интеграцию с Арменией при вступлении в ЕС
Путин: Россия будет вынуждена свернуть интеграцию с Арменией при вступлении в ЕС

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва с уважением отнесётся к любому внешнеэкономическому выбору Еревана, и будет руководствоваться исключительно тем, что пойдёт на пользу армянскому народу. При этом он напомнил о многовековых узах между народами и выразил надежду, что даже экономический дрейф в сторону Брюсселя не разрушит наработанные гуманитарные и культурные связи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЕАЭС
  • Путин
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar