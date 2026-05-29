Путин с иронией спросил, куда пойдёт армянское вино, если страна выйдет из ЕАЭС

Владимир Путин с иронией прокомментировал возможный выход Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в Евросоюз. Президент РФ задал риторический вопрос: куда в таком случае пойдёт армянское вино.

«Путин: Куда пойдёт армянское вино? В Испанию? Францию? Португалию? Куда?», — сказал он.

Подразумевается, у этих стран и без Армении полно своих вин.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва с уважением отнесётся к любому внешнеэкономическому выбору Еревана, и будет руководствоваться исключительно тем, что пойдёт на пользу армянскому народу. При этом он напомнил о многовековых узах между народами и выразил надежду, что даже экономический дрейф в сторону Брюсселя не разрушит наработанные гуманитарные и культурные связи.