29 мая, 16:09

Путин: Всё, что хорошо для армян, приемлемо для России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает решения Армении по вопросам внешнеэкономического курса. По его словам, Москва будет исходить из того, что хорошо для армянского народа.

«Всё, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что русский и армянский народы на протяжении столетий связывают дружба и особые отношения. Он отметил, что возможное экономическое сближение Еревана с Евросоюзом не должно разрушить гуманитарные связи с Москвой.

При этом глава государства напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединения к ЕС. Других подробностей о возможных последствиях армянского курса он не привёл.

Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по ситуации с Арменией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на саммите ЕАЭС в закрытом формате лидеры четырёх стран согласовали заявление по ситуации вокруг Армении. По его словам, участники встречи выразили нежелание видеть Армению вне Евразийского экономического союза, однако одновременно подтвердили уважение к выбору армянского народа.

Полина Никифорова
