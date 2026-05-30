В Армении заявили, что приняли к сведению предупреждение России о ценах на газ

Армения ознакомилась с содержанием письма России, в котором говорится о возможности повышения цен на газ, но нормальные рабочие отношения между странами в этой сфере сохраняются. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян.

«Мы на постоянной связи с нашими партнёрами, рабочие отношения нормальные, содержание письма мы приняли к сведению, продолжаем работать», — сказал министр, слова которого приводит News.am.

По его словам, в прессе ситуацию подают значительно острее. Министр считает, что за этим стоят оппозиционные круги, которые таким образом рассчитывают добиться успеха на предстоящих 7 июня выборах в Армении.

Худатян также подчеркнул, что первым письмо получил армянский МИД, и раскрывать его содержание раньше внешнеполитического ведомства было бы некорректно. Если там сочтут нужным, подробности будут обнародованы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила Еревану письменное предупреждение о возможном расторжении договорённостей по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Европейскому союзу. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв также подтвердил, что Россия не сможет сохранять для Армении прежние условия поставок газа и нефтепродуктов, если республика решит перейти от ЕАЭС к Европейскому союзу.