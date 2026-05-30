МИД РФ вызвал посла России в Армении в Москву для консультаций
Российский посол в Армении Сергей Копыркин прибудет в Москву для проведения консультаций. Решение связано с действиями армянских властей по развитию отношений с Евросоюзом. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин предупреждал о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза. По словам президента России, такой шаг неизбежно затронет весь комплекс экономического взаимодействия между двумя странами.
Напомним, Армения оказалась перед жёстким геополитическим выбором: курс на сближение с Евросоюзом, закреплённый в апреле прошлого года законом о запуске процесса вступления в ЕС, вступает в прямое противоречие с обязательствами страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где республика получает колоссальные экономические преференции. В Кремле чётко обозначили позицию: одновременное нахождение в двух объединениях технически невозможно. Российская сторона предупреждает, что не намерена субсидировать евроинтеграцию Еревана, приостановив льготные поставки газа и зерна, если Армения продолжит двигаться под западные «политические плюшки» в ущерб реальной экономике. Для Армении разрыв с ЕАЭС грозит не только потерей 40% товарооборота и рынков сбыта для ключевых отраслей, но и превращением в разменную монету в чужой игре — по печальному сценарию «второй Украины», где о настоящих интересах народа Запад вспоминает лишь как об инструменте давления на Москву.
