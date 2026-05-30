Напомним, Армения оказалась перед жёстким геополитическим выбором: курс на сближение с Евросоюзом, закреплённый в апреле прошлого года законом о запуске процесса вступления в ЕС, вступает в прямое противоречие с обязательствами страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где республика получает колоссальные экономические преференции. В Кремле чётко обозначили позицию: одновременное нахождение в двух объединениях технически невозможно. Российская сторона предупреждает, что не намерена субсидировать евроинтеграцию Еревана, приостановив льготные поставки газа и зерна, если Армения продолжит двигаться под западные «политические плюшки» в ущерб реальной экономике. Для Армении разрыв с ЕАЭС грозит не только потерей 40% товарооборота и рынков сбыта для ключевых отраслей, но и превращением в разменную монету в чужой игре — по печальному сценарию «второй Украины», где о настоящих интересах народа Запад вспоминает лишь как об инструменте давления на Москву.