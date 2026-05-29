29 мая, 17:14

Путин: ЕАЭС просила бы Армению провести референдум о членстве как можно раньше

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС просила бы Армению как можно скорее провести референдум о дальнейшем членстве в объединении.

По словам российского лидера, премьер-министр Никол Пашинян сам говорил о планах вынести на голосование вопрос о том, где должна быть Армения — в ЕАЭС или в Евросоюзе. Путин подчеркнул, что Москва просила бы армянских партнёров и друзей провести такой референдум как можно раньше.

Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по ситуации с Арменией
Ранее Владимир Путин заявил, что выход Армении из ЕАЭС лишит республику преимуществ соглашений о свободной торговле. По словам российского лидера, в этом случае участие Еревана в таких договорённостях будет прекращено, а Москва будет вынуждена пересмотреть стоимость энергоносителей для Армении. Кроме того, граждан Армении при выходе страны из ЕАЭС будут ждать обычные миграционные правила. Путин также допустил рост железнодорожных тарифов для республики и возвращение разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков.

