Путин: ЕАЭС просила бы Армению провести референдум о членстве как можно раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС просила бы Армению как можно скорее провести референдум о дальнейшем членстве в объединении.

По словам российского лидера, премьер-министр Никол Пашинян сам говорил о планах вынести на голосование вопрос о том, где должна быть Армения — в ЕАЭС или в Евросоюзе. Путин подчеркнул, что Москва просила бы армянских партнёров и друзей провести такой референдум как можно раньше.

Ранее Владимир Путин заявил, что выход Армении из ЕАЭС лишит республику преимуществ соглашений о свободной торговле. По словам российского лидера, в этом случае участие Еревана в таких договорённостях будет прекращено, а Москва будет вынуждена пересмотреть стоимость энергоносителей для Армении. Кроме того, граждан Армении при выходе страны из ЕАЭС будут ждать обычные миграционные правила. Путин также допустил рост железнодорожных тарифов для республики и возвращение разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков.