«Надо быть мудрыми»: Лукашенко дал совет народу Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан Армении со всей серьёзностью отнестись к выбору пути развития — остаться в ЕАЭС или продолжать движение в сторону Евросоюза. Он напомнил о риске повторить судьбу Украины. Слова главы государства приводит агентство «БелТА».

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине... Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжёлую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что любое мнение народа Армении будет принято, просто нельзя забывать о судьбоносности предстоящего решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС просила бы Армению как можно скорее провести референдум о дальнейшем членстве в объединении. По словам российского лидера, премьер-министр Никол Пашинян сам говорил о планах вынести на голосование вопрос о том, где должна быть Армения — в ЕАЭС или в Евросоюзе.