Пашинян обещал строить новые отношения Армении с Россией без «тёмных уголков»

Армения будет стараться выстроить принципиально новые отношения с Россией, не утаивая никаких «тёмных уголков» и действуя открыто и искренне. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе прямого эфира в своих социальных сетях.

«Наши отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Этап трансформации считаю позитивным, поскольку в этой новой ситуации мы устанавливаем новые отношения с Россией, и я убеждён, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения открытые, искренние, мы не скрываем в них никаких тёмных уголков», — пояснил премьер.