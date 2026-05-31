Премьер-министр Армении Никол Пашинян вводит граждан республики в заблуждение, обещая им возможность разбогатеть без участия России. Об этом заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

По словам журналиста, армянский лидер предлагает народу альтернативу братским отношениям с Москвой, маня «триллионами» и призывая проголосовать на выборах 7 июня так, чтобы он сохранил власть. Однако, подчеркнул Киселёв, Пашинян всех обманывает. Он напомнил принцип римского права: у заблуждающегося нет воли, а решения, принятые обманутыми людьми, не имеют силы.

В первую очередь, отметил Киселёв, глава правительства лукавит в газовом вопросе. Отруливая от России, Ереван теряет льготную цену в 177 долларов за тысячу кубометров и будет вынужден перейти на рыночные расценки Европы, которые как минимум втрое выше. Даже Германия, отказавшись от российского топлива, безнадёжно просела, что уж говорить об Армении.

По подсчётам экспертов, повышение тарифов на энергоносители приведёт к потере минимум 14 процентов ВВП республики, что фактически означает экономический крах. Пашинян уверяет граждан, что Россия не может разорвать контракты по ценам, однако, как заметил Киселёв, может — и об этом на недавней встрече в Москве ему прямо сказал президент РФ Владимир Путин.

Аналогичное мнение озвучил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал враньём заявления армянского премьера Никола Пашиняна о скором запуске нового газового транзита через республику, подчеркнув, что это вопрос крайне отдалённых перспектив и невысоких вероятностей, а также усомнился в обещанных деньгах и объёмах топлива.