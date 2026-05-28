Пашинян анонсировал новую геологическую карту Армении с помощью США

Армений намерена привлечь США для создания новой геологической карты своих недр. Об этом он рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге.

«В подписанном с США документе говорится о развитии потенциала геологических служб Армении. Сейчас недра исследуются не всегда с помощью бурения, существуют космические технологии. С США будем работать над формированием новой геологической карты Армении, потому что, даже если есть какие-то предварительные данные, они не были исследованы», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что в эпоху бурного развития искусственного интеллекта резко возросла роль редких минералов. То, что полвека назад не представляло ни малейшего интереса, сегодня критически важно для промышленности и выпуска технологичных товаров. Совместную с США программу по разведке он назвал чрезвычайно значимой.

Ранее сообщалось, что на днях госсекретарь США Марко Рубио посетил Ереван и сразу направился на встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Дипломаты оперативно подписали пакет документов о сотрудничестве. В числе подписанных бумаг — соглашение по критическим минералам и редкоземельным элементам. Кроме того, стороны утвердили документ о партнёрстве в рамках проекта TRIPP, так называемого «маршрута Трампа». Этот коридор предусматривает прямую транспортную коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Армянская сторона также анонсировала совместное заявление для прессы.