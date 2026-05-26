26 мая, 13:56

Рубио прилетел в Ереван и подписал с главой МИД соглашение о «‎Маршруте Трампа»

Самолёт с госсекретарём США Марко Рубио и его супругой Жанетт на борту совершил посадку в ереванском аэропорту Звартноц. Трансляцию из воздушной гавани ведут местные телеканалы.

В столице Армении Рубио сразу направился на встречу с главой МИД Араратом Мирзояном. Они уже подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Также дипломаты утвердили документ о партнёрстве в рамках проекта TRIPP — так называемому «маршруту Трампа», предусматривающему транспортную коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Армянская сторона также анонсировала совместное заявление для прессы.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил, что в Москве с сожалением воспринимают позицию Еревана по вопросам безопасности в рамках организации — по его словам, многие региональные проблемы эффективнее решать сообща, используя механизмы ОДКБ, однако армянские партнёры, к сожалению, выбирают иной путь

