Шойгу выразил сожаление из-за попыток Армении найти защиту у источника угрозы

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва с сожалением воспринимает позицию Еревана по вопросам безопасности в рамках ОДКБ. Об этом он сказал на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Шойгу, многие проблемы в регионе эффективнее решать совместно, используя механизмы организации. При этом он отметил, что армянская сторона, по его оценке, выбирает иной путь.

«Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он добавил, что такой курс является выбором руководства Армении и именно оно несёт ответственность за последствия для будущего страны и её народа.

Ранее Шойгу заявил, что на Россию приходится до 98% всего сельскохозяйственного экспорта Армении. Он также напомнил срседям о роли России в защите её государственности в «девяностые». Секретарь Совбеза заметил, что, если не Москва, республика потеряла бы свою независимость.