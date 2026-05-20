20 мая, 18:15

Шойгу: На Россию приходится до 98% сельскохозяйственного экспорта Армении

На Россию приходится до 98% всего сельскохозяйственного экспорта Армении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе заседания специальной рабочей группы СБ. Также в нашу страну поставляется до 78% всего крепкого алкоголя, продающегося республикой за рубеж.

«Это, с одной стороны, нас радует, с другой стороны, не очень», — отметил политик.

Шойгу перечислил действия Армении, которые противоречат духу союзничества с Россией

Ранее Сергей Шойгу напомнил Армении о роли России в защите её государственности в «девяностые». Секретарь Совбеза напомнил, что, если не Москва, республика потеряла бы свою независимость.

