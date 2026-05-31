«Какие трубы, откуда трубы?» Лукашенко разнёс ложь Пашиняна о газе

Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи о транзите газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о запуске нового газового транзита через республику.

«Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это ещё будет — вопрос», — заметил белорусский политик.

Лукашенко задался риторическими вопросами: откуда и куда пролягут трубы, кто предоставит топливо и какие средства за это последуют. Он подчеркнул, что народ не вникает в детали, а внятных ответов на эти вопросы нет.

Президент обратил внимание, что сейчас Россия поставляет Армении природный газ беспошлинно по цене 150–160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в странах Евросоюза он стоит 550–650 долларов.

Пашинян захотел получать газ в обмен на транзит по новой трубе
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направила Еревану письменное уведомление: в случае вступления Армении в Евросоюз Россия может расторгнуть действующие договорённости по газу, нефтепродуктам и алмазам. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв подтвердил, что прежние условия поставок энергоносителей для республики будут невозможны, если она решит переориентироваться с ЕАЭС на ЕС.

Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
