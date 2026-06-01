1 июня, 17:10

РФ с 2 июня ограничивает ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bigshot01

Россия со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Причиной называются участившиеся случаи нарушений при поставках в нашу страну.

Под ограничения, помимо прочих, попадают вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. То же касается транзита через территорию РФ в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армения может потерять 97% экспорта клубники без российского рынка

Ранее Россельхознадзор провёл инспекцию армянских рыбоводческих предприятий. Порядка половины из них отказались принимать проверки. По итогам мероприятий к импорту в РФ допущена продукция лишь двух организаций.

Матвей Константинов
