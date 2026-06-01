1 июня, 07:17

Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока перед страной не встанет неизбежный выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении.

По его словам, если такой момент наступит, окончательное решение должен будет принять народ Армении на референдуме. Пока же, отметил премьер, Ереван не подаёт официальную заявку на вступление в ЕС и не приближается к статусу кандидата.

«Решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путём референдума», — подчеркнул армянский политик.

Пашинян добавил, что в нынешних условиях проводить референдум по этому вопросу нелогично. Армения, по его словам, намерена спокойно и без лишней полемики продолжать работу в ЕАЭС, где у страны ещё остаётся неиспользованный потенциал.

«Нам не нужен путь Украины»: Тысячи армян вышли на митинг за союз с Россией
Ранее глава РФ Владимир Путин призвал Армению не затягивать с проведением референдума о членстве в ЕАЭС. При этом Ереван намерен провести народное голосование лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром», несмотря на то, что страны блока подталкивают его устроить это как можно раньше.

Владимир Озеров
