«Нам не нужен путь Украины»: Тысячи армян вышли на митинг за союз с Россией
Тысячи сторонников экс-президента Армении Кочаряна провели шествие в Ереване
Обложка © X / Robert Kocharyan
Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна провели многотысячное шествие в центре Еревана в поддержку блока «Армения».
Перед шествием на площади Свободы прошёл митинг в преддверии парламентских выборов 7 июня. Кочарян заявил, что при сохранении нынешней власти страна может столкнуться с экономическим кризисом. По словам бывшего президента, экономика Армении во многом связана с ЕАЭС, однако республику, как он считает, искусственно разворачивают против России. Кочарян подчеркнул, что Еревану нужны союзнические отношения с Москвой, но при этом хорошие связи с Европой и США.
«Нас ведут по тому же разрушительному пути Украины. Нам это не нужно», — указал Кочарян.
Он также заявил, что Армении следует отказаться от игры на противоречиях крупных держав, чтобы не ставить под удар собственных граждан.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в случае намерения пересмотреть своё участие в ЕАЭС Армении следовало бы как можно быстрее вынести вопрос о дальнейшем членстве в объединении на общенациональный референдум. Однако в Ереване хотят провести его лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром».
