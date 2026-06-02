Россельхознадзор ограничил ввоз картофеля, баклажанов и сухофруктов из Армении

Россельхознадзор с 3 июня вводит новые ограничения на поставки ряда продуктов из Армении. В список попали картофель, баклажаны, сушёные фрукты и семечковые культуры, включая яблоки.

Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, пояснили в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что запрет коснётся не только прямого ввоза. Транзит этой продукции через Россию в другие страны ЕАЭС тоже будет ограничен. Новые требования начнут действовать со среды. Дополнительные детали о причинах решения в сообщении не приводятся.

«Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», — указали в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре добавили, что в результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство. Оно ответственно за аграрную политику, агропереработку, животноводство, ветеринарию, растениеводство, применение пестицидов и агрохимикатов, органическое сельского хозяйство, сельскохозяйственные кооперации, рыболовство.