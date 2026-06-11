Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего энергоснабжения. Об этом проинформировала пресс-служба объекта, входящего в контур Росатома.

Отключение произошло накануне вечером. Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая питала собственные нужды ЗАЭС, была обесточена срабатыванием автоматики. В результате площадка оказалась полностью отрезана от внешней сети.

Персонал незамедлительно задействовал резервные источники. Энергоблоки перевели на питание от дизель-генераторов, все они запустились в штатном режиме. Нарушений в работе систем безопасности не выявлено.

Специалисты подчёркивают, что ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для поддержания безопасного состояния блоков. Радиационный фон на территории станции остаётся в пределах нормы.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике уклончивую позицию МАГАТЭ. По мнению дипломата, отказ агентства прямо назвать виновных в обстрелах Запорожской станции лишь развязывает руки киевскому режиму. Таким образом он отреагировал на действия организации после атаки ВСУ 5 июня, в результате которой пострадали пятеро российских военнослужащих.