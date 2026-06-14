Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля закрыли для самолётов

Воздушные гавани двух крупных городов России временно прекратили работу. Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля не принимают и не отправляют самолёты. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Представители регулятора пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Расписание рейсов способно измениться в любой момент. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о посадке и вылете у авиакомпаний или следить за табло в аэровокзалах.

Также остаются закрытыми аэропорты в Калуге и Тамбове.

Ранее российские туристы в Турции едва не пропустили рейс из-за гигантской пробки. Дорога встала намертво, и путешественникам пришлось тащить чемоданы пешком три километра. Только после этого они смогли вызвать такси и добраться до аэропорта.