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14 июня, 02:17

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля закрыли для самолётов

Воздушные гавани двух крупных городов России временно прекратили работу. Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля не принимают и не отправляют самолёты. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Представители регулятора пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Расписание рейсов способно измениться в любой момент. Поэтому пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о посадке и вылете у авиакомпаний или следить за табло в аэровокзалах.

Также остаются закрытыми аэропорты в Калуге и Тамбове.

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Лия Мурадьян
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