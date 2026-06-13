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13 июня, 10:05

Истребители НАТО устроили погоню за воздушным шаром над Литвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

В Литве объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО после сигнала о возможном беспилотнике, который оказался метеорологическим воздушным шаром.

По данным вооружённых сил Литвы, около 9:40 по местному времени радары зафиксировали признаки, которые сочли характерными для дронов. После этого были задействованы истребители НАТО, а работу Вильнюсского аэропорта временно ограничили.

Через 15 минут Национальный центр управления кризисами сообщил, что объект удалось идентифицировать как метеозонд. Спустя ещё несколько минут воздушную тревогу отменили, но сирены выли полчаса.

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Андрей Бражников
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