Истребители НАТО устроили погоню за воздушным шаром над Литвой
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В Литве объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО после сигнала о возможном беспилотнике, который оказался метеорологическим воздушным шаром.
По данным вооружённых сил Литвы, около 9:40 по местному времени радары зафиксировали признаки, которые сочли характерными для дронов. После этого были задействованы истребители НАТО, а работу Вильнюсского аэропорта временно ограничили.
Через 15 минут Национальный центр управления кризисами сообщил, что объект удалось идентифицировать как метеозонд. Спустя ещё несколько минут воздушную тревогу отменили, но сирены выли полчаса.
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