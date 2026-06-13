В Литве полчаса выли сирены воздушной тревоги из-за «дрона», но радары всех обманули

В Литве около получаса действовал режим воздушной тревоги. Объявление и отмена транслировались по национальному радио LRT, а также рассылались на мобильные телефоны жителей.

«На экранах радарных систем появились отметки, характерные для беспилотных летательных аппаратов. Местом их нахождения в воздухе был определён Вильнюсский уезд», — заявил в эфире LRT глава национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Позже специалисты пришли к выводу, что это был не беспилотник, а, скорее всего, метеорологический зонд. После этого воздушную тревогу отменили.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Эстонии включили воздушную тревогу на случай, если Украина во время атаки по Ленинградской области ещё раз ударит беспилотником по эстонской территории. Спустя час зону риска расширили.