В Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов на Ленобласть

В среду, 3 июня, на востоке Эстонии сработала система оповещения о воздушной опасности. О происшествии рассказали журналисты ERR.

Сигнал EE-Alarm разбудил жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа около четырёх часов утра. Гражданам предписали срочно искать убежище при визуальном контакте с БПЛА.

Спустя час зону риска расширили. Предупреждение стало актуальным для населения Тарту, Йыгева, Вильянди, Валга, Выру и Пылва.

Причиной переполоха стала массированная атака украинских беспилотников на объекты в Ленинградской области России. Силы обороны Эстонии отменили тревогу лишь в шесть утра, когда опасность миновала.

Издание ERR подчеркивает, что подобные инциденты перестали быть редкостью. Часть аппаратов отклоняется от курса и проникает в воздушное пространство стран Балтии, двигаясь всего в 30 километрах от границы Эстонии и Финляндии.

Это не первое подобное ЧП. 19 мая над эстонской территорией впервые физически уничтожили украинский дрон. Его ликвидировали над озером Выртсъярв.

Проблема актуальна для всего региона. Недавно летательные аппараты замечали также в небе Финляндии, Латвии и Литвы. В Риге сбивать их не стали: власти сослались на неполное соблюдение критериев безопасности и риск навредить мирным жителям либо инфраструктуре.