Премьер Эстонии Михал заявил, что ПВО не может сбить все украинские дроны
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что вооружённые силы страны не способны всегда обнаруживать и сбивать все украинские беспилотники, которые залетают на её территорию.
«Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить», — сказал он в интервью ERR.
Михал объяснил, что часть вооружений нельзя применять в густонаселённых районах, а другие средства должны заранее находиться в нужной точке. Кроме того, сбивать такие цели с самолётов сложно из-за разницы в скорости.
По словам премьера, Киев также вряд ли сможет гарантировать западным партнёрам, что украинские БПЛА больше не будут оказываться за пределами страны. Он назвал это почти невозможным.
С конца марта беспилотники уже несколько раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва ранее сделала странам Прибалтики специальное предупреждение.
Напомним, украинский дрон был сбит румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing. Цель поразили первой же ракетой над озером Выртсъярв, обломки упали в болотистой местности. Расследованием занимается Полиция безопасности Эстонии.
