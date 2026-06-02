Премьер Эстонии Михал заявил, что ПВО не может сбить все украинские дроны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что вооружённые силы страны не способны всегда обнаруживать и сбивать все украинские беспилотники, которые залетают на её территорию.

«Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить», — сказал он в интервью ERR.

Михал объяснил, что часть вооружений нельзя применять в густонаселённых районах, а другие средства должны заранее находиться в нужной точке. Кроме того, сбивать такие цели с самолётов сложно из-за разницы в скорости.

По словам премьера, Киев также вряд ли сможет гарантировать западным партнёрам, что украинские БПЛА больше не будут оказываться за пределами страны. Он назвал это почти невозможным.

С конца марта беспилотники уже несколько раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва ранее сделала странам Прибалтики специальное предупреждение.