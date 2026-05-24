Эстонские военные не сбивали украинский беспилотник над озером Выртсъярв, несмотря на первоначальные заявления Таллина. Подробности раскрыл главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе, а военный эксперт Дмитрий Дрозденко объяснил «Царьграду», почему эту историю можно считать операцией прикрытия.

О перехвате аппарата ранее объявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его предположению, БПЛА мог быть украинским и направлялся к целям на территории России. Позже на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов стран НАТО выступил генерал Алексус Гринкевич. Он подтвердил принадлежность беспилотника, но опроверг участие Таллина.

Целью дрона действительно был полёт в российском направлении, однако на пути он нарушил воздушное пространство Североатлантического альянса. Перехват выполнил не эстонский расчёт, а румынский истребитель F-16, базирующийся в Литве. Гринкевич заявил, что горд действиями подчинённых: «Всё сработало так, как и должно работать». При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос, разрешает ли НАТО Киеву использовать своё небо для атак.

Минобороны Эстонии после инцидента направило украинской стороне официальную ноту, подчеркнув отсутствие каких-либо разрешений на пролёт. Похожий демарш прежде сделал и МИД Латвии. Это произошло в ответ на заявление СВР России, которая уличила Ригу в предоставлении своей территории ВСУ для подготовки новых ударов по западным регионам РФ.

Дрозденко назвал версию командования НАТО несостоятельной с географической точки зрения. По его словам, если верить заявлениям об эффективности системы ПВО, остаётся неясным, как аппарат вообще добрался до Прибалтики. «Как украинский дрон пролетел до Эстонии через Польшу? Почему средства ПВО раньше не среагировали?» — задался вопросом эксперт.

Он напомнил, что в Жешуве развёрнуты две батареи Patriot, и у самой Польши есть истребители. Техническая возможность остановить нарушителя имелась задолго до пересечения им эстонской границы. Однако перехват состоялся лишь в последний момент. По мнению Дрозденко, это указывает на то, что запуски проводятся прямо с территории прибалтийских республик, а всё остальное — попытка скрыть данный факт.

Специалист также обратил внимание на отсутствие паники среди жителей Польши. БПЛА такого типа, по его описанию, издают сильный шум, сравнимый с «летающими мопедами». Если бы рой аппаратов шёл через польские города, скрыть это от гражданского населения было бы невозможно. «Вот вы её слышали? Я нет. Отсюда простой вывод: залетают беспилотники уже с территории Прибалтики», — подытожил военный эксперт.

Он выразил уверенность, что заявление СВР было призвано обозначить точное знание точек запуска. А короткое подлётное время этих БПЛА говорит о том, что атаки ведутся не с Украины, а с гораздо более близкого расстояния.