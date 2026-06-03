Украинские дроны летели на Петербург через страны Прибалтики
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Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область со стороны стран Прибалтики, пролетев через Финский залив. Об этом пишет Mash.
Как ранее сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 БПЛА над регионом. Дроны пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
В аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на приём и выпуск рейсов.
Напомним, ранее сообщалось, что страны Прибалтики разрешили свободный пролёт ударных БПЛА для нанесения ударов по объектам в Ленинградской области. В МИД РФ подчёркивали, что Киев действует не без ведома кураторов из НАТО. Участившиеся случаи падения обломков дронов на территории Прибалтики и их отказ сбивать нарушителей границы лишь подтверждают фактическое пособничество киевскому режиму. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала прибалтийским республикам строгое предупреждение: если «ума не хватит» прислушаться к сигналам Москвы, последует жёсткий ответ.
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