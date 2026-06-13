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13 июня, 10:32

Россиянам пришлось идти километры пешком ради авиарейса из-за пробки в Турции

Российские туристы опоздали на вылет в Турции из-за многокилометровой пробки на трассе. Чтобы успеть на самолёт, людям пришлось идти пешком три километра с чемоданами, после чего заказывать такси. Об этом сообщает SHOT.

Российские туристы опоздали на вылет в Турции из-за пробки. Видео © SHOT

На дороге в сторону аэропорта Антальи фура попала в аварию. Образовался затор, в котором застряли несколько автобусов с группами россиян. Туристы не растерялись, взяли багаж и двинулись к ближайшей развязке, чтобы вызвать такси. Некоторые авиакомпании, в том числе IrAero и Azur, любезно задержали рейсы, чтобы дождаться опоздавших.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на границе Украины с Польшей выстроились многокилометровые очереди из украинцев, желающих покинуть страну. Госпогранслужба официально предупредила водителей и посоветовала ехать через менее загруженный пункт «Смильница».

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Обложка © SHOT

Владимир Озеров
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