На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые пробки из машин

На украинско-польской границе скопились огромные очереди из автомобилей, пытающихся покинуть Незалежную. Госпогранслужба страны уже выступила с официальным предупреждением и посоветовала водителям ехать на менее загруженный пункт пропуска «Смильница».

По данным ведомства, на выезд из страны скопились десятки машин. На «Шегини» стоят 60 автомобилей, на «Рава-Русская» и «Краковец» — по 45, на «Устилуг» — 35. Меньше всего транспорта на «Нижанковичах» и «Угринове» — 20 и 25 машин соответственно. При этом пункт «Смильница» пока остаётся свободным. Украинцам также рекомендуют пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы, чтобы не стоять в пробках часами.

Напомним, что ситуация на границе Украины и Польши остаётся сложной. Причины резкого наплыва пока не комментируются, официальной статистики о точном количестве транспорта и времени ожидания нет. Наибольшая нагрузка неизменно ложится на польское направление, где водителям приходится часами простаивать в пробках. Людям также приходится торчать в длинный очередях под палящим солнцем.