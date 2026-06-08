Гигантские очереди из желающих выехать с Украины выросли на границе с Польшей

На границе между Украиной и Польшей снова зафиксированы серьёзные заторы. Огромные вереницы автомобилей выстроились на выезде из страны в направлении соседнего государства. Об этом пишет «Страна.ua».

Очереди на границе Украины и Польши. Видео © «Страна.ua»

По данным украинских СМИ, самая сложная ситуация традиционно складывается на пункте пропуска «Шегини — Медика». Именно там наблюдаются наиболее протяжённые очереди. Причины резкого увеличения потока машин пока официально не объясняются. Детальной статистики по количеству транспорта и времени ожидания на момент публикации также не приводится.

Подобная проблема возникает на этом участке границы далеко не впервые. Ранее Государственная пограничная служба Украины уже информировала о скоплении крупных очередей на нескольких переходах. Тогда оформления ожидали почти 400 легковых автомобилей и несколько десятков рейсовых автобусов.

Наибольшая нагрузка неизменно фиксируется на маршрутах, ведущих в Польшу. Водителям приходится проводить в очередях долгие часы из-за высокой интенсивности трафика и большого числа желающих пересечь рубеж. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее на пропускном пункте в Нарве выстроились десятки человек, желающих попасть в Россию из Эстонии ко Дню России. На погранпереходе возникло столпотворение. Чтобы не терять время в пробке, путешественники прибегают к хитростям: например, нанимают специальных людей, которые за деньги отстаивают очередь.