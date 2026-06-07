На границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в Россию к 12 июня

На пропускном пункте в Нарве выстроились десятки человек, стремящихся въехать в РФ из Эстонии ко Дню России. О скоплении людей сообщил телеграм-канал SHOT.

Столпотворение возникло на фоне аномальной для региона температуры. Сейчас воздух в городе прогрелся выше 23 градусов.







Чтобы не терять время в пробке, путешественники прибегают к хитростям. Одни нанимают специальных людей, готовых отстаивать очередь за деньги.

Другие просто перекупают занятые ранее позиции. Стоимость места поближе к шлагбауму обходится примерно в пять тысяч рублей.

Местная полиция признала, что осведомлена о теневой схеме заработка. Однако правоохранители разводят руками, ссылаясь на то, что в действиях граждан нет состава преступления.

Основной поток состоит из обладателей паспортов Эстонии и Финляндии. У большинства из них на территории России проживают близкие родственники.

Напомним, ранее сообщалось, что эстонско-российской границе в районе пункта пропуска «Нарва-1» (со стороны Эстонии) фиксируются значительные очереди из желающих въехать в Россию, достигающие 200 человек с временем ожидания до шести часов. Причиной скоплений, отмечаемых преимущественно с эстонской стороны, является работа эстонских государственных органов: усиленные таможенные проверки, направленные на предотвращение вывоза подсанкционных товаров, а также сокращение режима работы самого КПП. При этом российская сторона в лице МАПП «Ивангород» работает в штатном режиме без задержек, а в эстонском правительстве заявляют, что ускорить процесс пересечения границы в настоящее время невозможно, рекомендуя гражданам реже ездить в Россию.

Поток пересекающих границу традиционно включает не только местных жителей с родственными и бытовыми связями, но и тех, кто стремится попасть в РФ на праздники, например на День Победы и День России.