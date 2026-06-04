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Регион
4 июня, 01:28

Желающим попасть в РФ через Нарву предлагают место в очереди за 160 евро

Postimees: В Нарве торгуют местами в очереди на границу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre.ROSA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre.ROSA

В Нарве процветает торговля местами в очереди на границу с Россией. Попасть на погранпереход можно только за полдня, а желающие сэкономить время готовы платить до 160 евро «стояльцам», которые занимают очередь за других. Об этом пишет газета Postimees.

«Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и всё больше путешественников жалуются в соцсетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других», — говорится в публикации.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии осведомлён о существовании таких продавцов. Однако правоохранители не могут запретить подобные действия — в них нет состава преступления.

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Ранее на эстонско-российской границе в Нарве образовалась огромная очередь из сотен желающих въехать в Россию. Люди вынуждены были ночевать и ждать более суток из-за медленной работы эстонских пограничников, которые тщательно досматривали вещи, телефоны и кошельки. Сообщалось, что ситуация может усугубиться с 15 июня, когда время работы погранперехода сократят на четыре часа.

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Виталий Приходько
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