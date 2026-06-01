Сотни желающих попасть в Россию людей ночуют в очередях в эстонской Нарве

На эстонско-российской границе в Нарве образовалась огромная пробка из желающих въехать в Россию. Сотни людей вынуждены ночевать в очередях, некоторые ожидают более суток, сообщает Mash на Мойке.

По словам тех, кто регулярно пересекает границу, заторы возникают именно на эстонской стороне. Местные службы работают крайне медленно. Сотрудники долго проверяют вещи, могут досматривать личные предметы, иногда заглядывают в телефоны и обязательно проверяют кошельки — не провозят ли запрещённую валюту.

Ситуация в ближайшее время усугубится. С 15 июня время работы погранперехода сократят на четыре часа — пункт пропуска будет закрываться уже в 19:00. Людей станет ещё больше, а времени на прохождение — меньше.

Очередь на въезд в российский Ивангород со стороны эстонской Нарвы стояла ещё накануне. На 21:10 по московскому времени, в заторе стояли десятки людей с чемоданами и сумками.