28 мая, 08:28

Исторический «мегаэксперимент»: РФ и Казахстан впервые запустили беспилотную перевозку через границу

Обложка © СhatGPT / Life.ru

Совместный эксперимент России и Казахстана по беспилотной перевозке грузов через государственную границу признан успешным. Доставку выполнили автономные транспортные средства. О результатах проекта рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на V Евразийском экономическом форуме.

«Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, что был проведен мегаэксперимент, который действительно показался успешным», — сказал он.

Он уточнил, что в рамках испытаний была выполнена реальная доставка грузов, а не тестовые поездки без нагрузки. По словам представителя Минтранса, технология впервые применялась именно в трансграничном формате между двумя государствами. Отдельное внимание сейчас уделяется разработке нормативной базы для подобных перевозок.

Ведомство предлагает сформировать единые правила для высокоавтоматизированного транспорта с учётом законодательства России и Казахстана. В перспективе проект может стать основой для масштабного внедрения беспилотной логистики в международных перевозках.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан совместно реализуют проект строительства первой атомной электростанции на территории республики. Проект рассматривается как ключевой в сфере развития мирного атома и энергетического сотрудничества двух стран. Будущая АЭС создаётся с применением современных российских технологий.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Казахстан
  • Минтранс РФ
  • Мировая экономика
  • Экономика
