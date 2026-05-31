Очередь на въезд в Ивангород выстроилась со стороны эстонской Нарвы

Очередь на въезд в российский Ивангород сформировалась на пропускной пункт со стороны эстонского города Нарва. Ситуацию можно отследить по общедоступной трансляция с внешней камеры наблюдения.

Судя по трансляции, по состоянию на 21:10 мск очередь на въезд в Ивангород сохраняется с эстонской стороны. На кадрах видны десятки людей, многие держат чемоданы и сумки. На парковке в настоящий момент находятся более 50 автомобилей. Водители и пассажиры ожидают прохождения пограничного контроля.

Ранее в Эстонии установили первые устройства защиты от дронов на границе. По данным эстонской телерадиокомпании ERR, стационарные комплексы обнаружения и мониторинга БПЛА появились на трёх сухопутных участках в юго-восточной части страны. Оборудование разместили между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и районом, где сходятся границы Эстонии, Латвии и России. Специалисты продолжают тестировать новые системы безопасности.