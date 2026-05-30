Эстония начала оснащать восточную границу средствами защиты от беспилотников. Первые устройства уже смонтированы и работают, заявил глава МВД страны Игорь Таро.

По данным эстонской телерадиокомпании ERR, стационарные комплексы обнаружения и мониторинга БПЛА появились на трёх сухопутных участках в юго-восточной части страны. Оборудование разместили между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и районом, где сходятся границы Эстонии, Латвии и России.

Следующим этапом станет расширение системы: департамент полиции и погранохраны Эстонии уже закупает технику для других приграничных зон. Таким образом Таллин постепенно формирует сеть наблюдения, которая должна фиксировать и отслеживать дроны у рубежей страны.

Подобные меры принимаются на фоне усиления активности НАТО у западных границ России. В альянсе подобные шаги объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии». В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Москва никому не угрожает, но будет учитывать действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов. В МИД РФ также подчёркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе.