Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 10:40

В Эстонии установили первые устройства защиты от дронов на границе

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Эстония начала оснащать восточную границу средствами защиты от беспилотников. Первые устройства уже смонтированы и работают, заявил глава МВД страны Игорь Таро.

По данным эстонской телерадиокомпании ERR, стационарные комплексы обнаружения и мониторинга БПЛА появились на трёх сухопутных участках в юго-восточной части страны. Оборудование разместили между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и районом, где сходятся границы Эстонии, Латвии и России.

Следующим этапом станет расширение системы: департамент полиции и погранохраны Эстонии уже закупает технику для других приграничных зон. Таким образом Таллин постепенно формирует сеть наблюдения, которая должна фиксировать и отслеживать дроны у рубежей страны.

Прибалтийский спектакль: зачем НАТО понадобилось сбивать украинский дрон именно над Эстонией
Прибалтийский спектакль: зачем НАТО понадобилось сбивать украинский дрон именно над Эстонией

Подобные меры принимаются на фоне усиления активности НАТО у западных границ России. В альянсе подобные шаги объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии». В Кремле, в свою очередь, заявляли, что Москва никому не угрожает, но будет учитывать действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов. В МИД РФ также подчёркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar