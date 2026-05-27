«Создают условия для конфликтов»: В ФСБ рассказали об опасных действиях Эстонии на границе

Эстонская сторона предпринимает попытки отойти от ранее достигнутых с Россией договорённостей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов в интервью RG.ru.

«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договорённостей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоёмах», — сказал Кулишов.

Сейчас, по его словам, принимаются меры по урегулированию споров с использованием возможностей Пограничной службы и МИД России. Кроме того, европейские страны ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности России и свободы судоходства в Балтийском море.

С этой целью западные СМИ развернули информационную кампанию по обвинению нашей страны в повреждении подводной инфраструктуры, а также в нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы. При помощи таких акций партнёров по Евросоюзу пытаются подтолкнуть к изменению правил судоходства на Балтике.

Ранее эстонские пограничники призвали не пользоваться Google Maps на реке Нарва. Они объяснили, что сервис может привести судно в российские территориальные воды. Об этом написала телерадиовещательная корпорация ERR. Проблема в буях на акватории. Москва и Таллин не договорились об их расположении при демаркации границы.