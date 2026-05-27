Нидерланды и ФРГ направят военных в Эстонию для создания штаба НАТО

Нидерланды и Германия планируют отправить десятки военнослужащих в Эстонию для создания тактического командного центра НАТО, который займётся координацией операций альянса в Балтийском регионе. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство ANP.

Речь идёт о развёртывании штаба Первого германо-нидерландского армейского корпуса (1GNC), ранее переданного в распоряжение НАТО. Постоянная база останется в Мюнстере, Германия. В настоящее время страны Балтии находятся под управлением командной структуры альянса в Польше, но в НАТО рассчитывают, что новый штаб ускорит реакцию союзников в случае кризиса.

К проекту уже подключены около 14 стран, центр сможет координировать операции с участием десятков тысяч военнослужащих. Власти Нидерландов также намерены активизировать подготовку к потенциальному конфликту в Европе: минобороны планирует провести в Латвии масштабные учения с дронами и создать специализированные подразделения операторов беспилотников численностью до 1,2 тысячи человек.

С 2017 года нидерландские военные участвуют в многонациональной батальонной группе НАТО в Литве, а королевские ВВС регулярно направляют истребители F-35 в страны Балтии для патрулирования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в Европе вновь разгорелись споры о том, как строить отношения с Москвой: одни политики настаивают на диалоге, другие — на силовом давлении, и к последним относится министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который категорически против возвращения к контактам с Кремлём, прерванным после начала СВО в 2022 году. Цахкна заявил, внимание США временно переключено на военную кампанию против Ирана, и Европа могла бы взять инициативу в свои руки, усилив санкционное давление.