Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал оказать давление на Россию
Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS / ЕРА
В Европе вновь разгорелись споры о том, как строить отношения с Москвой. Одни политики настаивают на диалоге, другие — на силовом давлении. К последним относится министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По данным Bloomberg, в мае на европейских площадках активизировалась дискуссия о возвращении к контактам с Кремлём, прерванным после начала СВО в 2022 году. Однако глава эстонской дипломатии категорически против.
«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию», — заявил Цахкна.
Свою позицию он объяснил просто: внимание США временно переключено на масштабную военную кампанию против Ирана. По мнению чиновника, Европа могла бы взять инициативу в свои руки и усилить санкционное давление, пока за океаном отвлеклись.
Ранее Кремль поддержал разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией. Песков заявил, что это положительный фактор, но всё пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет. А официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на идею главы евродипломатии Каи Каллас об участии в переговорах с РФ, сказала «зря». Также в Германии обсуждают возможность участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в диалоге с Москвой.
