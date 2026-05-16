Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал оказать давление на Россию

В Европе вновь разгорелись споры о том, как строить отношения с Москвой. Одни политики настаивают на диалоге, другие — на силовом давлении. К последним относится министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По данным Bloomberg, в мае на европейских площадках активизировалась дискуссия о возвращении к контактам с Кремлём, прерванным после начала СВО в 2022 году. Однако глава эстонской дипломатии категорически против.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию», — заявил Цахкна.

Свою позицию он объяснил просто: внимание США временно переключено на масштабную военную кампанию против Ирана. По мнению чиновника, Европа могла бы взять инициативу в свои руки и усилить санкционное давление, пока за океаном отвлеклись.