25 мая, 15:36

Глава МИД Эстонии выступил против посредничества ЕС по Украине

Обложка © DALL-E / Life.ru

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против того, чтобы Европа брала на себя роль посредника в украинском конфликте. По его словам, посредничество предполагает нейтральную позицию и поиск компромисса между Россией и Украиной. Цахкна заявил, что для Европы это не является целью.

В Германии нашли замену Шрёдеру — Штайнмайера хотят посадить за стол переговоров с Москвой

«Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью», — сказал глава эстонского МИД.

Он отметил, что европейские страны должны заниматься не посредничеством, а формированием будущей архитектуры безопасности. По словам Цахкны, Украина в этой системе должна играть большую роль. Министр также признал, что в Европе, вероятно, будет сложно найти представителя для переговоров, который устроил бы всех и мог говорить от имени всего ЕС.

Небензя назвал насмешкой идею о посредничестве Каллас в переговорах по Украине

Ранее о необходимости диалога с Россией по Украине говорили лидеры Франции, Италии и Финляндии. В Москве при этом заявляли, что Россия не отказывается от диалога, но с нынешними европейскими лидерами договориться, скорее всего, будет сложно.

Марина Фещенко
