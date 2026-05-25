В Эстонии призвали суда отказаться от Google Maps, чтобы не оказаться в водах РФ

Пограничная служба Эстонии призвала при движении по реке Нарва отказаться от использования сервиса Google Maps, чтобы при позиционировании судно не оказалось в территориальных водах России. Об этом пишет телерадиовещательная корпорация ERR. Всё дело в буях в акватории — Москва и Таллин не договорились об их расположении при демаркации.

По словам начальника погранпункта в Нарве Регины Кукк, вместо ориентации по данным Google судам рекомендуется использовать GPS-навигатор или эстонское приложение Nutimeri. В противном случае экипажи «могут допустить ошибки в навигации».

«Некоторые из случаев временного пересечения контрольной линии, произошедшие в этом году, были вызваны тем, что люди пользовались Google Maps. Временная контрольная линия, обозначенная в картографическом приложении Google Maps, некорректна», — пояснила она.

Так, за последние четыре месяца было зафиксировано как минимум четыре таких случаях. Нарушителям выписывали предупреждения или штрафы до 600 евро. Кроме того, возможно вмешательство российских пограничников.

Ранее парламент Литвы поддержал вето президента Гитанаса Науседы на поправки, разрешающие заход в порт Клайпеде судов с ядерным оружием. «За» проголосовали большинство депутатов.