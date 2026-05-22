«Предупреждение альянса»: В Германии раскрыли, что означал сбитый дрон ВСУ над Эстонией

JW: Сбитие дрона ВСУ над Эстонией стало предупреждением Киеву

Немецкая газета Junge Welt проанализировала инцидент с уничтожением украинского беспилотника над территорией Эстонии и пришла к выводу, что произошедшее было не просто технической ошибкой. По мнению издания, это был чёткий сигнал Киеву.

«Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», – пишет JW.

Напомним, украинский дрон был сбит румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing. Цель поразили первой же ракетой над озером Выртсъярв, обломки упали в болотистой местности. Их продолжают искать, расследованием занимается Полиция безопасности Эстонии.

Рютте признал, что сбитый над Эстонией беспилотник принадлежал Украине

Ранее Life.ru писал, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур сразу после инцидента связался с Киевом и потребовал объяснений. Он подчеркнул, что только страны – члены НАТО имеют право использовать воздушное пространство республики, а Украина такого разрешения не запрашивала. Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров признал принадлежность дрона и принёс извинения эстонской стороне.

