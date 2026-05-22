«Предупреждение альянса»: В Германии раскрыли, что означал сбитый дрон ВСУ над Эстонией
JW: Сбитие дрона ВСУ над Эстонией стало предупреждением Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Немецкая газета Junge Welt проанализировала инцидент с уничтожением украинского беспилотника над территорией Эстонии и пришла к выводу, что произошедшее было не просто технической ошибкой. По мнению издания, это был чёткий сигнал Киеву.
«Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», – пишет JW.
Напомним, украинский дрон был сбит румынскими истребителями F-16, участвующими в миссии НАТО Baltic Air Policing. Цель поразили первой же ракетой над озером Выртсъярв, обломки упали в болотистой местности. Их продолжают искать, расследованием занимается Полиция безопасности Эстонии.
Ранее Life.ru писал, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур сразу после инцидента связался с Киевом и потребовал объяснений. Он подчеркнул, что только страны – члены НАТО имеют право использовать воздушное пространство республики, а Украина такого разрешения не запрашивала. Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров признал принадлежность дрона и принёс извинения эстонской стороне.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.