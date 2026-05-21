Сейм Литвы поддержал вето Науседы на заход в Клайпеду судов с ядерным оружием

Сейм Литвы большинством голосов поддержал вето президента Гитанаса Науседы, который ранее заблокировал поправки, разрешающие заход в Клайпедский порт судов с ядерным оружием. Причём ранее парламентарии сами приняли эти изменения.

За сохранение вето проголосовали 95 депутатов, против высказались четверо, ещё 15 воздержались. В своём решении президент напомнил, что 137-я статья Конституции страны безоговорочно запрещает размещение на литовской территории оружия массового поражения.

Ранее Литва подписала с Еврокомиссией соглашение о военном кредите на €6,375 млрд (программа SAFE). Средства пойдут на расходы по размещению многонациональной боевой группы НАТО на базе немецкой бригады. Первый аванс (€956 млн) планируется в течение трёх месяцев. В приоритетах — развитие контрмобильности и закупка боеприпасов.