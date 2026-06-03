Вторые сутки в пробке: На границе России и Монголии застряли более 200 машин

На границе России и Монголии случился настоящий транспортный коллапс. Водители уже второй день томятся в многокилометровой очереди на пункте пропуска Хандагайты в Тыве, направляясь в Монголию.

На границе России и Монголии застряли более 200 машин. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, там скопилось более 200 машин. Люди едут отдыхать или везут товары, но из-за затянутого досмотра процесс идет крайне медленно. К слову, как сообщали ранее в Минприроды, желающих посетить Монголию стало значительно больше – турпоток вырос на 62% за первые три месяца года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Тогда российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 7,9% за первые восемь месяцев 2025 года. Премьер Монголии свободно говорит по-русски и общался с Путиным без переводчика.