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3 июня, 19:26

Вторые сутки в пробке: На границе России и Монголии застряли более 200 машин

Сотни российских туристов застряли у границы с Монголией

На границе России и Монголии случился настоящий транспортный коллапс. Водители уже второй день томятся в многокилометровой очереди на пункте пропуска Хандагайты в Тыве, направляясь в Монголию.

На границе России и Монголии застряли более 200 машин. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, там скопилось более 200 машин. Люди едут отдыхать или везут товары, но из-за затянутого досмотра процесс идет крайне медленно. К слову, как сообщали ранее в Минприроды, желающих посетить Монголию стало значительно больше – турпоток вырос на 62% за первые три месяца года.

Россия и Монголия договорились об укреплении экономического и делового сотрудничества
Россия и Монголия договорились об укреплении экономического и делового сотрудничества

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Тогда российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 7,9% за первые восемь месяцев 2025 года. Премьер Монголии свободно говорит по-русски и общался с Путиным без переводчика.

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Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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