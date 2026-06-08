Француз пытался сбежать в Россию по дамбе в Нарве и успел забросить к нам вещи

26-летний гражданин Франции попытался нелегально пересечь границу России и Эстонии через дамбу Нарвского водохранилища. Об этом сообщила местная пограничная служба.

Молодой человек направился в сторону российской территории и заранее перебросил через заграждения свои вещи. Нарушителя заметил оператор системы видеонаблюдения. После этого к месту выдвинулся патруль.

Француз проигнорировал требование остановиться и вернуться назад, однако вскоре был задержан эстонскими пограничниками. Позже на мосту через Нарву состоялась встреча представителей двух государств. Российская сторона передала задержанному его вещи, которые он успел забросить на территорию Ленинградской области.

Ранее на пропускном пункте в Нарве выстроились десятки человек, желающих попасть в Россию из Эстонии ко Дню России. Столпотворение возникло на фоне аномальной для региона жары — воздух в городе прогрелся выше 23 градусов. Чтобы не терять время в пробке, путешественники прибегают к хитростям: например, нанимают специальных людей, готовых отстаивать очередь за деньги.