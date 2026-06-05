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Регион
5 июня, 13:28

Украинца выдворили из Польши после вылова знаменитого сома-гиганта из озера

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Украинца депортировали из Польши и на пять лет закрыли ему въезд в Шенгенскую зону за вылов двухметрового сома, который был местной достопримечательностью. Данную информацию передал телеканал TVN24.

По данным журналистов, инцидент произошёл на озере в Варшаве. После завершения всех процессуальных действий мужчину передали сотрудникам пограничной стражи и принудительно выдворили на Украину. Запрет на посещение распространяется не только на Польшу, но и на другие страны Шенгена. Местные жители считали этого сома настоящим символом водоёма.

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Напомним, что в Варшаве полиция задержала украинца, который выловил из озера Балатон в районе Гоцлав знаменитого сома. Рыба длиной 183 сантиметра прожила в водоёме около 20 лет. 30 мая двое мужчин на катамаране без зазрения совести поймали великана, вытащили из воды, погрузили в багажник автомобиля и скрылись. Очевидцы пытались остановить похитителей, но те проигнорировали возмущённые крики. Вскоре одного из нарушителей — 57-летнего украинца — задержала полиция.

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Юлия Сафиулина
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