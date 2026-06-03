Гигантский сом 20 лет жил в озере в Варшаве и стал местной легендой, пока не приплыл украинец на катамаране

В столице Польши правоохранители задержали гражданина Украины, который выловил знаменитого сома — местную достопримечательность — из озера Балатон в варшавском районе Гоцлав. Об этом сообщает Polsat News.

Рыба, достигавшая в длину 183 сантиметров, прожила в водоёме около двух десятилетий и успела стать местной легендой. 30 мая двое мужчин на катамаране без зазрений совести поймали великана, вытащили из воды, погрузили его в багажник автомобиля и скрылись.

Очевидцы попытались остановить похитителей, но те проигнорировали их возмущённые крики. Вскоре одного из нарушителей — 57-летнего украинца — задержала полиция. Его действия нарушают сразу несколько польских законов: жестокое обращение с животными (рыба перевозилась в багажнике без доступа к воде), запрет на вылов сома с 1 января по 31 мая и эксплуатация незарегистрированного катамарана. Судьбы легендарного сома и подельника браконьера на данный момент остаются неизвестными.

Польские СМИ регулярно освещают происшествия с участием граждан Украины — те порой сами становятся жертвами агрессии, но не реже оказываются и инициаторами громких скандалов. Так, широкий резонанс вызвал поступок украинского блогера Андрея Гаврилова, который на спортивном автомобиле въехал в заповедную зону горного озера Морске Око в Татрах и выложил видео в соцсетях. После общественного возмущения и критики в адрес властей из-за мизерного штрафа премьер-министр Дональд Туск запросил у МВД и администрации парка разбирательство. Полиция подтвердила, что нарушителя задержали на выезде из охраняемой территории, однако итоговое наказание составило всего 100 злотых, хотя по закону сумма могла быть значительно выше.