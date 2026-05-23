Поляки в ярости: Украинец на спортивной машине нарушил заповедный режим и получил символический штраф

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/andriy.gavryliv

В Польше вызвал резонанс поступок украинского блогера Андрея Гаврилова, который въехал на автомобиле в заповедную зону горного озера Морске Око в Татрах.

Он опубликовал в соцсетях видео, где показал поездку на спорткаре в охраняемую природную территорию. Инцидент вызвал широкое обсуждение в польских СМИ и соцсетях, а также критику в адрес властей из-за размера штрафа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обратился в МВД и администрацию с просьбой разобраться в обстоятельствах случившегося и принять меры.

Полиция подтвердила, что нарушитель был остановлен при выезде из парка. При этом отмечается, что по правилам штраф мог быть значительно выше, однако в итоге составил 100 злотых (почти 2 тыс. рублей).

Блогер поспешил слёзно извиняться, заявив, что якобы не заметил предупреждающий знак. После волны критики он также закрыл свои аккаунты в соцсетях. Видимо, чтобы его снова не подняли на смех.

Ранее Life.ru рассказывал, как «блогер-патриот» сбежал с Украины после 188 дней стрима с минутой молчания, чтобы не загреметь в ВСУ. Блогер постоянно публиковал ролики с поддержкой украинских военных и призывал помогать ВСУ.

