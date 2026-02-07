«Блогер-патриот» сбежал с Украины после 188 дней стрима с минутой молчания, чтобы не загреметь в ВСУ

Украинский блогер Ярослав, известный в Сети под псевдонимом The krasnov, сбежал в Канаду при первой возможности. 22-летний молодой человек обрёл популярность на Украине, когда стримил минуту молчания по погибшим на фронте бойцам ВСУ на протяжении 188 дней. О побеге за рубеж он рассказал сам в соцсети.

Он осуждал тех украинцев, которые обвиняли в развязывании боевых действий киевский режим. Блогер призывал поддерживать ВСУ и помогать солдатам деньгами. Он публиковал ролики, как даже на улице может остановиться и устроить себе «минуту молчания». Сейчас Ярослав уехал, но призвал украинцев продолжать воевать.

По его словам, во сне ему явилось откровение о необходимости сменить место жительства. В Канаде он намерен продолжать публиковать видео с «минутами молчания». Подписчики тут же захейтили «патриота». Ему начали писать оскорбления и требовать вступления в ВСУ. Как выяснилось, молодой человек давно вынашивал мысль о побеге и ждал её реализации.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчины рискуют жизнью и идут напролом через границу, чтобы избежать мобилизации и не попасть в ряды ВСУ на передовой. Особенно в зимнее время украинцы выбирают опасные маршруты для побега из страны.