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Опубликовано 7 февраля, 08:25

«Блогер-патриот» сбежал с Украины после 188 дней стрима с минутой молчания, чтобы не загреметь в ВСУ

Блогер Ярослав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ the_krasnov

Блогер Ярослав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ the_krasnov

Украинский блогер Ярослав, известный в Сети под псевдонимом The krasnov, сбежал в Канаду при первой возможности. 22-летний молодой человек обрёл популярность на Украине, когда стримил минуту молчания по погибшим на фронте бойцам ВСУ на протяжении 188 дней. О побеге за рубеж он рассказал сам в соцсети.

Он осуждал тех украинцев, которые обвиняли в развязывании боевых действий киевский режим. Блогер призывал поддерживать ВСУ и помогать солдатам деньгами. Он публиковал ролики, как даже на улице может остановиться и устроить себе «минуту молчания». Сейчас Ярослав уехал, но призвал украинцев продолжать воевать.

По его словам, во сне ему явилось откровение о необходимости сменить место жительства. В Канаде он намерен продолжать публиковать видео с «минутами молчания». Подписчики тут же захейтили «патриота». Ему начали писать оскорбления и требовать вступления в ВСУ. Как выяснилось, молодой человек давно вынашивал мысль о побеге и ждал её реализации.

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Ранее сообщалось, что на Украине мужчины рискуют жизнью и идут напролом через границу, чтобы избежать мобилизации и не попасть в ряды ВСУ на передовой. Особенно в зимнее время украинцы выбирают опасные маршруты для побега из страны.

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Татьяна Миссуми
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