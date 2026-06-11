Звезду «Великолепного века» и её мужа задержали в Турции по делу о наркотиках

В Стамбуле прошла масштабная полицейская операция, в ходе которой правоохранители задержали 22 представителя шоу-бизнеса. Среди фигурантов дела оказались известные актеры, музыканты и модели, чьи имена уже давно стали визитной карточкой турецкого кинематографа и эстрады.

В числе доставленных в отдел оказались актриса Берен Саат, известная зрителям по проектам «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Запретная любовь», а также певец Кенан Догулу. Кроме того, в поле зрения силовиков попали Озан Догулу, Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини и другие селебрити, включая победительницу конкурса красоты Айше Хатун Онал.

Как сообщает газета Milliyet, «полиция провела в ночь на четверг очередной антитеррористический рейд, задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске». Правоохранительные органы стремятся максимально оперативно установить факт возможного употребления запрещённых веществ фигурантами.

Нынешние задержания стали частью более широкой кампании, которую стамбульские власти ведут с осени прошлого года. Генпрокурор Фатих Денмез ранее отмечал, что в рамках этого масштабного расследования под прицелом следствия оказались свыше 250 человек, а предварительные экспертизы показывали положительные результаты у 77% проверенных лиц.

На данный момент статус подозреваемых остается неопределённым, так как официальное обвинение зависит от заключения экспертов. Общественность с замиранием сердца ждёт результатов анализов, которые определят дальнейшую судьбу главных героев турецких телеэкранов и решат, станет ли этот инцидент финальной точкой в их успешной карьере.

Ранее турецкий актёр Бурак Дениз (известен по сериалам «Любовь не понимает слов», «Марашанец», «Наша история» и «Совершенно другой») был задержан во время масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. По данным полиции, выдали ордера на арест 14 человек, из них 11 уже взяты под стражу. В деле также фигурирует рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.